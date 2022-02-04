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    Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'u yenen Mısır finalde

    2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Kamerun'a penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.
    • AA
    • 04.02.2022 - 02:27
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    Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'u yenen Mısır finalde

    Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, ikinci finalisti belirleyen maçta Mısır ile karşılaştı.

    GOLSÜZ BİTEN 90 DAKİKA VE UZATMALAR SONRASI PENALTILAR

    Olembe Stadı'nda oynanan ve Kamerun'un iki kez direğe takıldığı karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Finale çıkan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #1

     

    ABPUBAKAR'IN KAYDETTİĞİ PENALTI YETMEDİ

    Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın ilk atışı gole çevirdiği Kamerun'da, Harold Moukoudi, James Lea Siliki ve Clinton N'Jie üst üste üç atıştan yararlanamadı.
    Mısır'da ise Zizo, Mohamed Abdel Monem ve Mostafa Lasheen atışları golle sonuçlandırdı.

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #2

    GALATASARAYLI MOSTAFA 105 DAKİKA OYNADI

    Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Kamerun karşısında 105 dakika sahada kaldı. Mısır Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakeme itirazları nedeniyle 90. dakikada kırmızı kart gördü.
    Karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tribünden takip etti.

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #3

    FİNAL PAZAR GÜNÜ

    Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda Mısır ile Senegal arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #4

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #5

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #6

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #7

    Afrika Uluslar Kupası nda Kamerun u yenen Mısır finalde #8


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