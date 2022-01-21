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    Afrika Uluslar Kupası'nda son şampiyon Cezayir'den erken veda

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda E ve F Grubu'nda 4 maç oynanırken, turnuvanın son şampiyonu Cezayir son 16'ya kalamadı.
    • AA
    • 21.01.2022 - 01:23
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    Afrika Uluslar Kupası'nda son şampiyon Cezayir'den erken veda

    Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, E Grubu'nda Fildişi Sahili, Cezayir'i 3-1 yendi. Fildişi Sahili'nin gollerini 22. dakikada Franck Kessie, 39. dakikada İbrahim Sangare ve 54. dakikada Nicolas Pepe atarken, Cezayir'in golünü ise 73. dakikada Sofiane Bendebka kaydetti.

    FİLDİŞİ SAHİLİ VE EKVATOR GİNESİ TURLADI

    Ekvator Ginesi ise Sierra Leone'i Pablo Ganet Comitre'in 38. dakikada bulduğu gol ile 1-0 yendi.

    Bu sonuçlarla, E Grubu'ndan Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi son 16 turuna yükseldi.

    SON ŞAMPİYON CEZAYİR'DEN ERKEN VEDA

    Son şampiyon Cezayir, grubu son sırada tamamlayarak kupaya veda etti.

    Afrika Uluslar Kupası nda son şampiyon Cezayir den erken veda #1

    DİĞER MAÇLAR

    F Grubu'nda ise Gambiya, Tunus'u Ablie Jallow'ın 90. dakikada bulduğu gol ile 1-0 yendi.

    Mali ise Moritanya'yı 2-0 yendi. Goller, 2. dakikada İbrahima Kone ve 49. dakikada Massadio Haidara'dan geldi.

    Bu sonuçlarla, F Grubu'ndan Gambiya ve Mali son 16 turuna yükseldi.


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