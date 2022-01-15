Afrika Uluslar Kupası'nda Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, eski Hataysporlu Boupendza'ya yumruğu sonrası kırmızı kart gördü.

Afrika Uluslar Kupası'nda olaylar bitmek bilmiyor. B Grubu'nda Gabon ile Gana'nın karşı karşıya geldiği mücadelenin sonunda ortalık karıştı.

Gana, Andre Ayew'in 18. dakikada attığı gol ile maçın büyük bölümünü 1-0 önde götürdü. 88. dakikada Gabon, Allevinah'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

TETTEH, BOUPENDZA’YA YUMRUK ATTI

90 dakikanın 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından iki takım arasında sinirler gerildi, yaşanan kargaşa sırasında Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, eski Hataysporlu Boupendza'ya yumruk attı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Tetteh, Boupendza'ya yumruk attı İZLE



KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu müdahalenin ardından Boupendza yerde kalırken Tetteh ise soyunma odasına doğru yöneldi. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kart göstermek için Tetteh'i sahaya çağırdı. Ancak Ganalı futbolcu sahaya geri dönmedi ve hakem ise kartın 25 numaralı futbolcuya gösterildiğini işaret etti.