Afrika Uluslar Kupası'ndaki izdihamda 8 kişi öldü

Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maçta stadyum dışında çıkan izdihamda 8 kişi öldü.

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile barasında oynanan stadyumun dışında çıkan izdihamda en az 8 kişi öldü ve 40'tan fazla kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre ölü ve yaralı sayısı artabilir.

Covid-19 önlemleri nedeniyle 60 bin kişilik stadyum yüzde 80 kapasite ile taraftarlara açılmıştı. Kapıların kapandığı bölümde çıkan izdihamda 50 bin kişinin tribünlere girmeye çalıştığını belirtiyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yayınladığı açıklamayla yaşanan olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kamerun, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.