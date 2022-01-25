Afrika Uluslar Ligi'nde ilginç olay: Sol bek kaleci oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Kamerun ile karşı karşıya gelen Komorlar'da; 2 kaleci Kovid-19, üçüncü kaleci ise sakat olunca kaleye sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur geçmek zorunda kaldı.

Afrika Uluslar Uluslar Kupası çeyrek finalinde Komorlar, Kamerun ile karşı karşıya geldi.

Turnuvaya ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

SOL BEK KALEYE GEÇTİ

Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.

Kaleci forması giymek zorunda olan Alhadhur, 16 numara olan formanın üzerine bantla yazılmış 3 numaralı formayı giydi.

KOMORLAR 10 KİŞİ KALDI

Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.

Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.

ABOUBAKAR'IN GOLÜNDE KALECİ OLDUĞUNU UNUTTU

Öte yandan maçın en ilginç anlarından biri de Aboubakar'ın attığı golde yaşandı. Aboubakar ile karşı karşıya kalan kaleci Alhadhur, bir anda kaleci olduğunu unutarak ellerini arkasına sakladı, bu da pozisyonun golle sonuçlanmasına neden oldu.