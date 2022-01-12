Afrika'da hakem maçı 2 kez bitirdi, futbolcular oynamayı reddetti

Afrika Uluslar Kupası Tunus - Mali maçında hakemin önce maçı 85'te bitirip ardından 89'da tekrar bitirmesi tepki topladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Tunus ve Mali karşı karşıya geldi.

Mali 48'de Ibrahima Kone'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip Tunus 77'de Khazri ile skoru eşitleme şansını değerlendiremedi.

HAKEM MAÇI İKİ KEZ BİTİRDİ

85'e kadar normal giden karşılaşmada hakem Janny Sikazwe maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazlarından sonra hakem kalan dakikaları oynatmaya karar verdi. Sikazwe bu kez maçı 89. dakikada bitirdi.

Bu olayların yaşanmasının ardından olaya Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) dahil oldu. CAF, maçın duraklama dakikalarının oynanacağını açıkladı.

FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEMEDİ

CAF'ın bu kararına bu kez takımlar uymadı. Karşılaşmayı 1-0 galip bitiren Mali karşılaşmaya devam etmek istemeyen takım oldu. Ardından maçın devam etmesi için Mali sahaya çıksa da bu kez Tunus çıkmayı reddetti.

beIN SPORTS France'in aktardığına göre maç devam etmeyecek.