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    Afrika'da Şampiyonlar Ligi'nin 5 katı büyüklüğünde lig kuruluyor

    Afrika'nın futbol organizatörü olarak bilinen CAF'tan, Avrupa takımlarını kıskandıracak bir şampiyonanın müjdesi geldi.
    • 10.08.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:18
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    Afrika'da Şampiyonlar Ligi'nin 5 katı büyüklüğünde lig kuruluyor

    Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF), rekabeti güçlendirmek için 24 kulüpten oluşacak yeni bir lig kuracağı bildirildi.

    CAF Başkanı Patrice Motsepe, Tanzanya'nın Arusha şehrindeki CAF Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 24 takımdan oluşacak yeni ligin Afrika'daki Şampiyonlar Ligi'nden 5 kat daha fazlasına tekabül eden 100 milyon dolarlık para ödülü vereceğini söyledi.

    Afrika da Şampiyonlar Ligi nin 5 katı büyüklüğünde lig kuruluyor #1

    Paranın nereden bulunacağı açıklanmadı

    Her kulübün, hazırlıklar ve katılımı finanse etmek için başlangıçta 2,5 milyon dolar alacağını belirten Motsepe, FIFA’nın desteğine sahip ligin 2023'te başlamasının planlandığını kaydetti.

    CAF Başkanı, Afrika'nın yeni ligini finanse edecek paranın nereden geleceğine dair somut bir ayrıntı ise vermedi.

    Motesepe, geçen ay CAF'ın lig için "yatırımcılar ve sponsorlarla dolup taştığını" ancak henüz büyük bir ticari anlaşma yapılmadığını belirtmişti.

    Afrika da Şampiyonlar Ligi nin 5 katı büyüklüğünde lig kuruluyor #2


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