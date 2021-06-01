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    Agüero'dan Manchester City personellerine veda hediyesi

    Sergio Agüero, 10 yıl boyunca formasını giydiği Manchester City'den ayrılırken 60 kulüp personeline özel bir hediye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 14:21
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    Agüero'dan Manchester City personellerine veda hediyesi

    Sergio Kun Agüero, Barcelona'ya transfer olmadan önce Manchester City personeline büyük bir jest yaptı.

    20 BİN LİRALIK HEDİYE

    10 sene boyunca Manchester City forması giyen Agüero, kulüpte görev alan 60 personelin tamamına Tag Heuer ya da Hublot markalı saatler hediye etti. Saatin arkasına 'Gracias! Kun Agüero' (Teşekkürler! Kun Agüero) yazan Arjantinli yıldız, bu yolla teşekkür etti.

    Saatlerin değerinin 1200 ila 1650 pound (14.490 TL - 20.000 TL) arasında değişen fiyatları olduğu belirtildi.

    Sergio Agüero'nun bu davranışının, kulüpte de büyük takdirle karşılandığı kaydedildi.

    Agüero dan Manchester City personellerine veda hediyesi #1

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