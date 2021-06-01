Agüero: Messi Barcelona'da kalacak

Barcelona'nın çiçeği burnunda transferi Sergio Agüero, Lionel Messi'nin takımda kalacağını düşündüğünü dile getirdi.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Sergio Agüero, kariyerine Barcelona'da devam edecek.

Camp Nou çimlerine ayak basan Arjantinli yıldız, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sergio Agüero, imzayı attıktan sonra Lionel Messi hakkında da konuştu.

“LEO İLE BİRLİKTE OYNAMAYI UMUYORUM”

Katalan ekibiyle sözleşmesi sona eren Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin kulüpten ayrılma olasılığı az da olsa mümkün.

Messi ile ilgili soruya Agüero, "Bence Messi gelecek sezon Barcelona'da devam edecek. Burada Leo ile birlikte oynamayı umuyorum. Onu çok iyi tanıyorum, çok iyi bir arkadaşlığımız var." cevabını verdi.

Lionel Messi, geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmak istemiş ancak yönetim izin vermemişti.