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    Agüero'nun kadın hakeme hareketi çok konuşuldu

    Agüero'nun kadın hakeme hareketi çok konuşuldu

    Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ve Arsenal dev maçta karşı karşıya geldi. Maçta Sergio Agüero'nun kadın hakem Ellis'e yaptığı hareket ise sosyal medyada çeşitli esprilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 21:26
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    Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geldi.

    AGUERO'NUN HAREKETİ MAÇA DAMGA VURDU

    Maçın 41. dakikasında rakipleriyle mücadeleye giren Sergio Agüero'nun tacı rakip takıma veren kadın yardımcı hakem Sian Massey Ellis'e yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

    Bazı futbolseverler hakeme fiziksel temas ederek itiraz eden Agüero'nun sarı kartla cezalandırılmasını isterken kimi taraftarlar da görüntüyü sempatik buldu. Bu kare sosyal medyada çeşitli esprilerle viral oldu.

    Öte yandan mücadele ev sahibi Manchester City'nin golüyle 1-0 sona erdi.

    Agüero nun kadın hakeme hareketi çok konuşuldu #1

    (Görüntü S Sport'tan alınmıştır)

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