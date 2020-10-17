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Agüero'nun kadın hakeme hareketi çok konuşuldu

Agüero'nun kadın hakeme hareketi çok konuşuldu

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ve Arsenal dev maçta karşı karşıya geldi. Maçta Sergio Agüero'nun kadın hakem Ellis'e yaptığı hareket ise sosyal medyada çeşitli esprilere neden oldu.