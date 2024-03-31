Ahmetcan Kaplan forma giymedi! Ajax deplasmanda kazandı

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Hollanda Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Zwolle ile Ajax karşı karşıya geldi.
MAC Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ajax oldu.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Kristian Hlynsson, 24. ve 84. dakikalarda Chuba Akpom, Zwolle'nin golünü 72. dakikada Filip Krastev kaydetti.
Ahmetcan forma giymedi
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken, Zwolle ise 28 puanda kaldı.
Ajax bir sonraki karşılaşmasında Go Ahead'ı konuk ederken, Zwolle ise Utrecht deplasmanına gidecek.
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