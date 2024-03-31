Ahmetcan Kaplan forma giymedi! Ajax deplasmanda kazandı
ensonhaber.com

Hollanda Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Zwolle ile Ajax karşı karşıya geldi.

MAC Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ajax oldu.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Kristian Hlynsson, 24. ve 84. dakikalarda Chuba Akpom, Zwolle'nin golünü 72. dakikada Filip Krastev kaydetti.

Ahmetcan forma giymedi

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken, Zwolle ise 28 puanda kaldı.

Ajax bir sonraki karşılaşmasında Go Ahead'ı konuk ederken, Zwolle ise Utrecht deplasmanına gidecek.