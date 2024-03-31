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Ahmetcan Kaplan forma giymedi! Ajax deplasmanda kazandı

Ahmetcan Kaplan forma giymedi! Ajax deplasmanda kazandı Ajax, Hollanda Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Zwolle'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ise bu maçta forma giyemedi.