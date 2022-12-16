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    Ahmetcan Kaplan, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

    Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Genç futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
    • 16.12.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 22:01
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    Ahmetcan Kaplan, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

    Trabzonspor'dan Hollanda ekibi Ajax'a 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Ahmetcan Kaplan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

    Antrenmanda sakatlanan genç futbolcunun sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat olan Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

    İlk kez hazırlık maçında forma giymişti

    Ajax'a gittikten sonra sakatlık problemi yaşayan ve uzun bir tedavinin ardından geri dönen 19 yaşındaki stoper, 3 Aralık'ta Blackburn Rovers'la yapılan hazırlık maçında ilk kez Hollanda ekibinin formasını giymişti.

    Ahmetcan Kaplan, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı #1


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