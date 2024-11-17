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Haber Merkezi

Hollanda Ligi'nde 11 maç sonunda topladığı 26 puanla 3. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 10 puanı hanesine yazdıran ve 2. sırada konumlanan Ajax, radikal bir karar aldı.

İtalyan çalıştırıcısı Francesco Farioli yönetimindeki Ajax gelecek sezon itibariyle logosunu değiştiriyor.

AJAX, ESKİ LOGOSUNA DÖNÜYOR

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda klasik Ajax logosunun 2025-2026 sezonu itibariyle kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, logonun 34 yıl sonra yeniden formalarda kullanılacağı ifade edildi.

"KUTLAMALAR KLASİK LOGONUN DÖNÜŞÜNÜ DE İÇERECEK"

Ajax CEO'su Menno Geelen yaptığı açıklamada klasik logoyu taraftarların da uzun süredir istediğini belirterek, şunları dedi:

Ajax 18 Mart'ta 125. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar klasik logonun dönüşünü de içerecek. Taraftarlarmızın çoğunun bu dileği yıllardır beslediğini biliyoruz.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Hollanda devinin yönetim kurulu başkanı Ernst Boekhorst ise şunları söyledi: