Ajax, Feyenoord'u son dakikada mağlup etti

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Hollanda Eredivisie'nin 21 hafta mücadelesinde Ajax ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff ArenA'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Ajax, 2-1'lik skorla kazandı.

AJAX, SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ

Ajax'ın gollerini 37. dakikada Brian Brobbey ve 90+4. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi. Feyenoord'un tek golünü ise 67. dakikada Quinten Timber kaydetti.

AJAX, PUAN FARKINI 2'YE İNDİRDİ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi.

Ligde 1 maçı eksik olan Ajax, lider PSV ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü ve 2. sırada konumlandı.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Feyenoord ise 36 puanla 4. sırada yer aldı.

AHMETCAN, FORMA GİYMEDİ

Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

WEGHORST, PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Ajax'ta 46'da oyuna giren Wout Weghorst, 75. dakikada penaltı kaçırdı.

Ligde bir sonraki hafta Ajax, Fortuna Sittard'a konuk olacak. Feyenoord ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.