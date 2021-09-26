Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
376.836
-0.70%
EXEN Coin
22.05
-1.51%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Ajax, Groningen'e şans tanımadı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ajax, Groningen'e şans tanımadı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax, ligde Groningen ile karşılaştı.

    İlk yarıyı 40. dakikada Alvarez'in attığı golle 1-0 önde kapatan Ajax, 56. dakikada Antony ve 81. dakikada Mazraoui'nin golleriyle üç puana üç golle uzandı.

    19 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    Ligde sadece Twente karşısında puan kaybeden Ajax, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

    Ajax son maçlarında en az 5 gol kaydetmişti.

    Ajax, Groningen e şans tanımadı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir