Ajax, Groningen'e şans tanımadı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax, ligde Groningen ile karşılaştı.

İlk yarıyı 40. dakikada Alvarez'in attığı golle 1-0 önde kapatan Ajax, 56. dakikada Antony ve 81. dakikada Mazraoui'nin golleriyle üç puana üç golle uzandı.

19 PUANLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde sadece Twente karşısında puan kaybeden Ajax, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ajax son maçlarında en az 5 gol kaydetmişti.