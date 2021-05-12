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    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi

    Amsterdam temsilcisi, şampiyonluk kupasını eriterek yıldız haline getirdi ve kombine bilet sahiplerine gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 13:28
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    Ajax, Hollanda Ligi'nin (Eredivisie) 32. haftasında deplasmanda Feyenoord'u 3-0 yendi. Amsterdam temsilcisi en yakın raibi PSV'ye 14 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı.

    Ligde 35. şampiyonluğunu kazanan Ajax ilginç bir kutlama gerçekleştirdi.

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi #1

    KUPAYI ERİTİP TARAFTARA GÖNDERDİLER

    2020-21 sezonunu zirvede bitiren Aax, lig kupasını eritti ve yıldız haline getirdi. Kupadan üretilen yıldızlar kombine bileti sahibi taraftarlara gönderdi.

    Ajax bu durumu pandemi nedeniyle stadyumda kendilerini destekleyemeyen taraftarlara adadı ve "Bu sizin için, galibiyetin, tarihin ve Ajax'ın bir parçası" şeklinde açıkladı.

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi #2

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi #3

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi #4

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi #5

    Ajax kupayı eritip taraftara gönderdi #6

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