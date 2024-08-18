Ajax, NAC Breda'ya mağlup oldu

Hollanda Eredivisie Ligi 2.hafta maçında Carl Hoefkens yönetimindeki NAC Breda ile Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax, karşı karşıya geldi.
Rat Verlegh Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Breda oldu.
AJAX, DEPLASMANDA YENİLDİ
Ev sahibi ekip 58. dakikada Matthew Garbett ile golü buldu.
Ajax 5 dakika sonra 18 yaşındaki oyuncusu Jorrel Hato ile skoru 1-1'e getirdi.
NAC Breda'ya galibiyeti getiren gol 90+1'de kaptan Jan Van den Bergh'den geldi. Maç bu golle sonuçlandı.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 3
Bu maçın ardından Ajax 3 puanda kalırken NAC Breda puanını 3'e çıkararak ilk galibiyetini almış oldu.
Ajax, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Jagiellonia Bialystok takımıyla Avrupa Ligi Play-Off maçına çıkacak.
NAC Breda, 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Utrecht ile karşılaşacak.
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