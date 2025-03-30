Ajax, PSV'yi iki golle yıktı

Haber Merkezi
Hollanda Eredivisie'nin 27. hafta mücadelesinde PSV ile Ajax karşı karşıya geldi.
Philips Stadion'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Ajax oldu.
Ajax'ın golleri 35. dakikada Davy Klaassen ve 67. dakikada Bertrand Traore'den geldi.
PUAN FARKI 9'A ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
67 puana yükselen Ajax, en yakın takipçisi PSV ile farkı 9 puana çıkarttı.
PSV ise ligde 2 maç aradan sonra kaybetti ve 58 puanla 2. sırada yer alıyor.
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