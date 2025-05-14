Ajax ve Groningen yenişemedi: PSV liderliğe yükseldi

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Hollanda Eredivisie'de Ajax, deplasmanda Groningen karşısında 27. dakikada Gaaei'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Groningen 52. dakikada Bergen ile beraberliği yakaladı.

AJAX SON ANDA GALİBİYETİ KAÇIRDI

Mücadelenin 68. dakikasında Weghorst ile bir kez daha öne geçen Ajax, 90+9. dakikada Blokzijl'in golüne engel olamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PSV ise sahasında Heracles ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını 18 ve 40. dakikalarında Tillman, 21 ve 35. dakikalarında ise Saibari'nin attığı gollerle 4-0 tamamladı. Heracles'in tek golü ise 75. dakikada Engels'ten geldi.

Groningen ile berabere kalan Ajax, puanını 75'e yükseltirken, Heracles karşısında aldığı galibiyetle 76 puana ulaşan PSV ise ligin bitimine 1 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olacakken, Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.