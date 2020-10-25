Ajax'tan 13 gol yiyen Crooij: Aynaya bakamıyorum

VVV Venlo'nun Ajax'a 13-0 yenildiği maçta kaleyi koruyan Delano van Crooij psikolojik olarak ağır bir yara aldığını belirtirken aklının hala o maçta olduğunu kaydetti.

Ajax'a 13-0 mağlup olarak Hollanda Ligi tarihinin en farklı yenilgisini alan VVV Venlo'da en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında, kaleci Delano van Crooij geliyordu.

Maç boyunca yediği 13 golün yanında 10 kurtarış yaparak bu sezon ligdeki en yüksek sayıya ulaşan Hollandalı oyuncu, psikolojik olarak büyük bir yara aldığını söyledi.

İşte 29 yaşındaki kalecinin sözleri...





"BİR KÖŞEDE OTURUP AĞLAMAK İSTEDİM"

"Böyle bir şeyi aklından çok çabuk atamıyorsun. Önümüzdeki 15 yıl boyunca da unutacağımı sanmıyorum. Bir köşede oturup, ağlamak istedim.

5-0 yenildiğimiz bir maçtan sonra olsa, çok rahat konuşabilirdim ama 13-0 kaybetmiş olsak bile adam olmalı ve düşüncelerimi söylemeliyim. VVV olarak tüm dünyada haber olduk. Bu iyi bir şey gibi görünüyor ancak öyle değil. Gerçekten skandal bir durum."





"AYNADA KENDİME BAKMAYA ÇEKİNİYORUM"

"Aynada kendime bakmaya çekiniyorum. Yapabileceğim her şeyi yaptım ama Ajax oyuncuları üzerime gelmeye devam etti, bunu durdurmanın bir yolu yoktu. Onlar için, bir idman gibiydi.

Maçtan sonra doğru düzgün uyuyamadım. Kız arkadaşımla 7 haftalık bir oğlumuz var. Gözlerimi her kapattığımda, onunla ilgilenmemi istedi ve gülüyordu. Küçük çocukların gülmesi çok güzel bir şeydir değil mi? 2 oğlum için ben 13 gol yiyen bir kaleci değilim tabii ki, onların babasıyım."

"BİR AN ÖNCE RÖVANŞINI ALMAMIZ GEREKİYOR"

"Maçtan sonra Onana yanıma geldi ama ne dediğini hatırlamıyorum. Çok kötü durumdaydım ve tek düşüncem, bir an önce sahadan ayrılmaktı. Bir an önce bu maçın rövanşını almamız gerekiyor diye düşündüm. Bu maça takılıp kalamayız."