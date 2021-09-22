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Ajax'tan üst üste 4'üncü galibiyet
Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde Fortuna Sittard'ı 5-0 yenerek, peş peşe 4. maçını kazandı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 12:28
- Güncelleme : 22.09.2021 - 12:31
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi.
Eredivisie'nin zirvesindeki Ajax, 6. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Ajax, Berghuis'in 11, Mazraoui'nin 27, Tadic'in 38, Kudüs'ün 72 ve Tagliafico'nun 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fortuna Sittard ise 4 puanda kaldı.
Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk olacak.