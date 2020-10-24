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- Ajax'tan VVV-Venlo karşısında 13 gollük resital
Ajax'tan VVV-Venlo karşısında 13 gollük resital
Hollanda Ligi'nin güçlü takımlarından Ajax rakibi VVV-Venlo karşısında rekor kırdı. Ajax, 13-0'lık galibiyet alarak futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 19:24
Hollanda Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde VVV-Venlo ile Ajax, Seacon Stadyumu'nda karşılaştı. Ajax, rakibini 13-0 yendi.
13-0'LIK UNUTULMAZ MAÇ
Ajax'ta goller; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez'den geldi.
Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.
Ajax, 27 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanına konuk olacak.
AJAX'TAN REKOR
Hollanda devi Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu.