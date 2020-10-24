Ajax'tan VVV-Venlo karşısında 13 gollük resital

Hollanda Ligi'nin güçlü takımlarından Ajax rakibi VVV-Venlo karşısında rekor kırdı. Ajax, 13-0'lık galibiyet alarak futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hollanda Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde VVV-Venlo ile Ajax, Seacon Stadyumu'nda karşılaştı. Ajax, rakibini 13-0 yendi.

13-0'LIK UNUTULMAZ MAÇ

Ajax'ta goller; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez'den geldi.

Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.

Ajax, 27 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanına konuk olacak.





AJAX'TAN REKOR

Hollanda devi Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu.