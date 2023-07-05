Al Ahli, Roberto Firmino'yu transfer etti Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Roberto Firmino'yu renklerine bağladığını duyurdu.

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı.

Sezonluk 20 milyon euro kazanacağı iddia edildi

İsmi bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan 31 yaşındaki Brezilyalı forvet, yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Ahli, Firmino'nun yıllık ücretini duyurmazken yıldız forvetin sezonluk 20 milyon euro kazanacağı dış basında öne sürüldü.

Roberto Firmino, kariyeri boyunca toplam 553 resmi karşılaşmaya çıktı.

Brezilyalı futbolcu söz konusu maçlarda 168 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 155 kez gol pası verdi.

Liverpool'da 8 yıl geçirdi

2015 yılında Hoffenheim'dan 41 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Firmino, Liverpool'un başarılarının temelinde yer alan en önemli isimler arasında yer alıyordu.

Geride bıraktığımız sezon 35 maçta 13 gol atıp 5 asist yapan Brezilyalı, 8 yıllık macerası sonrası sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.