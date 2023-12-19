Al-Ahly'yi yenen Fluminense, Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk yarı final maçında Brezilya ekibi Fluminense ile Mısır'ın Al Ahly takımı karşılaştı.
Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden Fluminense finale çıkan ilk takım oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Fluminense, 71. dakikada penaltıdan Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy'nin golleriyle 2-0 kazanarak finale kaldı.
Melo ilk 11'de başladı
Bir dönem Galatasaray forması giyen 40 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Fluminense formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Marlon'a bıraktı.
Fluminense rakibini bekliyor
Fluminense'nin finaldeki rakibi Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile İngiltere'nin Manchester City takımı arasında TSİ 21.00'de oynanacak maçın ardından belli olacak.
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