Al Hilal 19. kez şampiyonluğa uzandı Jorge Jesus'u çalıştırdığı Al Hilal, ligde bitime 3 hafta kala 19. şampiyonluğunu kazandı.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Hilal, Al Hazem'ı konuk etti. Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan 4-1 üstün ayrılarak şampiyon oldu.

Al Hilal'in gollerini 15'inci ve 45+3'üncü dakikalarda Mitrovic, 39'da kendi kalesine Al-Juwaid ve 45+6'da Milinkovic-Savic kaydetti. Al Hazem'in tek golü 34. dakikada Selemani'den geldi.

Jorge Jesus liderliğinde 19. şampiyonluk

Jorge Jesus yönetiminde 19. lig şampiyonluğunu ilan eden Al Hilal, bu sezon elde ettiği başarılarla da adından söz ettirdi.

Dünya futbol tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon yakalayan Al Hilal, topladığı 89 puan ve attığı 95 golle de lig rekorunu kırdı.

Ligde namağlup bulunan Jesus'un öğrencileri, Kral Kupası'nda da finale yükseldi.