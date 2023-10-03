Al Hilal, Nessaci'yi mağlup etti

Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İran ekibi Nessaci ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, başkent Tahran'da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal 3-0'lık skorla kazandı.
Al Hilal deplasmanda kazandı
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu Al Hilal takımı maçın 17'nci dakikasında Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 31'inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci'den Emir Muhammed Huşmend ile Al Hilal'den Selman El-Ferec'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Maçın 59'uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşmada dakikalar 90+3'ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci'nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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