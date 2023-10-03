Al Hilal, Nessaci'yi mağlup etti
AA

Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İran ekibi Nessaci ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, başkent Tahran'da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal 3-0'lık skorla kazandı.

Al Hilal deplasmanda kazandı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu Al Hilal takımı maçın 17'nci dakikasında Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 31'inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci'den Emir Muhammed Huşmend ile Al Hilal'den Selman El-Ferec'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Al Hilal, Nessaci'yi mağlup etti

Maçın 59'uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşmada dakikalar 90+3'ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci'nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)