Al Hilal, Neymar'la yolları ayırmayı planlıyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Esteghlal'i konuk etti.
Al Hilal, rakibi karşısında karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
1.5 AY DAHA YOK
Suudi Arabistan ekibinde yaklaşık 1 yıllık sakatlığını yeni atlatan ve 58. dakikada oyuna dahil olan yıldız isim Neymar, 87'nci dakikada sakatlanarak kenara geldi.
32 yaşındaki futbolcunun 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
YOLLAR AYRILIYOR
UOL Esporte'de yer alan habere göre; Al Hilal yönetiminin, sakatlıklarla boğuşan Neymar'ın sözleşmesini Ocak 2025'te feshetmeyi planladığı belirtildi.
YILLIK MAAŞI 150 MİLYON EURO
Yıllık 150 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te sona erecek.
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