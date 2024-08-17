Al Hilal, Süper Kupa’yı kazandı: Jorge Jesus’tan bir başarı daha Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupa Finali’nde Al Nassr’ı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Jorge Jesus, Al Hilal’deki ikinci döneminde üçüncü kupasını kazandı.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan Süper Kupa Finali’nde Jorge Jesus’un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro’nun ekibi Al Nassr’ı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Al Nassr’ın tek golünü 44. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Al Hilal’in golleri ise 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikalarda Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom’dan geldi.

Bu zaferle birlikte Al Hilal, Süper Kupa’yı kazanırken, Jorge Jesus da takımın başındaki ikinci döneminde üçüncü kupasını elde etmiş oldu.

Daha önce de Ronaldo, Jesus’a karşı bir kupa finalinde mağlubiyet yaşamıştı.

RONALDO YİNE KAYBETTİ

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Al Hilal, penaltı atışları sonucu rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak kupayı kazanmıştı.