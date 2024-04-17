Al Hilal'in 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Al Ain'e 4-2'lik skorla yenildi. Alınan bu sonuçla üst üste kazanma rekorunun sahibi olan Al Hilal, 34 maç sonra yenildi.

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Asya Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Hernan Crespo'nun çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain ile Joge Jesus yönetimindeki Suudi Arabistan takımı Al Hilal karşı karşıya geldi.

Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takımı Al Ain, 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

34 maç sonra yenildiler

Kadrosunda Neymar, Malcolm, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Koulibaly gibi yıldızları bulunduran Al Hilal ligde, kupada ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 34 maçı kazanmıştı.

Alınan bu sonuçla birlikte eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un elinde olan dünya rekoru sona ermiş oldu.

Al Ain, seriyi bitirdi

Al Hilal, Rahimi'nin attığı 3 golle ilk yarıyı 3-0 geride kapattı.

Suudi Arabistan ekibi, 49'da Malcolm ile farkı ikiye indirse de 56'da Romero'nun penaltısına engel olamadı.

78'de Al Dawsari skoru belirleyen golü kaydetti.

Mücadelenin rövanşı 23 Nisan'da oynanacak.