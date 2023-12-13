Al Ittihad, Auckland City karşısında üç golle turladı! Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'yi 3-0 yendi.

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FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk tur açılış maçı oynandı. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki maçta Suudi Arabistan takımı Al Ittihad, Yeni Zelanda ekibi Auckland City'yi ağırladı.

Al Ittihad, üç golle kazandı

Maçın golleri, 29. dakikada Romarinho, 34. dakikada N'Golo Kante, 40. dakikada Karim Benzema'dan geldi ve maçı 3-0 kazanan El-Ittihad, ikinci tura çıktı.

Bu turu geçen Al Ittihad, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır'ın Al Ahly takımının rakibi oldu.

Suudi Arabistan'da düzenleniyor

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyona, Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kenti ve Prens Abdullah el-Faysal stadyumları ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonda, Al Ittihad, Auckland City ve Al Ahly'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; Manchester City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)