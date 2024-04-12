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Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi.
Al Hilal karşılaşmayı 4-1 kazanarak şampiyonluğa uzandı.
Maç bitimi, tribünlerde nadir rastlanan bir sahne yaşandı.
Futbolcuya kırbaçla saldırdı
Maç sonrası taraftarlar tartışan Al Ittihad oyuncusu Abderrazzah Hamdallah'ın su fırlattığı bir taraftar, Hamdallah'a yanındaki kırbaçla karşılık verdi.
Kırbaç darbesinin ardıdnan öfkelenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.
4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.
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