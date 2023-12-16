Al Ittihad'ı yenen Al Ahly, Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. tur maçında Al Ahly, Al Ittihad takımını 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

AA

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyondaki 2. tur maçında Al Ahly ile Al Ittihad karşı karşıya geldi.

Al Ahly ilk golü, 21. dakikada penaltıdan Ali Maaloul'la kaydetti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Al Ahly, 59. dakikada Hussein El Shahat ve 62. dakikada Emam Ashour'un golleri ile 3-0 öne geçti.

Al Ittihad, Karim Benzema'nın 90+2'de bulduğu gol ile farkı 2'ye indirse de maç 3-1 sona erdi ve Al Ahly, yarı finale kaldı.

Benzema, penaltı kaçırdı

Al Ittihad takımı 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltı atışından yararlanamadı. Al Ahly'de Anthony Modeste 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Yarı final maçları belli oldu

Bu sonucun ardından Al Ahly, yarı finalde Fluminense ile 18 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde Urawa Red Diamonds, 19 Aralık Salı günü Manchester City ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)