Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ain'e yenildi

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AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hernan Crespo yönetimindeki Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain ile Luis Castro'nun çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.
Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Al Ain oldu.
Al Ain tek golle kazandı
Al Ain'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Soufiane Rahimi kaydetti. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Konuk ekipte Aymeric Laporte, karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.
Rövanş karşılaşması 11 Mart tarihinde Al Nassr'ın sahasında oynanacak.
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