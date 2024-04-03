Al-Nassr farka koştu! C.Ronaldo hat-trick yaptı

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. hafta mücadelesinde Al-Nassr, deplasmanda karşılaştığı Abha'yı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Al-Nassr gol oldu yağdı
Al-Nassr'a 3 puanı getiren golleri 11, 21, 42. dakikada Cristiano Ronaldo, 33. dakikada Sadio Mane, 44. dakikada Abdulmajeed Al Sulaiheem, 51. dakikada Abdulrahman Ghareeb 63 ve 86. dakikada Abdulaziz Saud Al Aliwa kaydetti.
Ronaldo'dan 3 gol 1 asist
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo karşılaşmayı 3 gol ve 1 asist ile tamamladı. Ronaldo'nun 2 golü ise frikikten geldi. Bu sezon 35 maçta görev alan Portekizli yıldız 36 gol ve 12 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu.
Al-Nassr ligde 2. sırada
Bu sonuçla Al-Nassr 26 maç sonunda topladığı 62 puanla ikinci sırada yer aldı. Abha ise 22 puanla 17. sırada kaldı.
Zirvede Jorge Jesus'un takımı
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal kulübü 74 puanla ilk sırada yer alıyor.
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