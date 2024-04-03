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Al-Nassr farka koştu! C.Ronaldo hat-trick yaptı

Al-Nassr farka koştu! C.Ronaldo hat-trick yaptı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr, deplasmanda Abha ile karşı karşıya geldi. Muhteşem bir performansa imza atan Al-Nassr, rakibini 8-0'lık farklı skorla yıktı. Cristiano Ronaldo ise hat-trick yaptığı maçta 2 frikik golüne imza attı.