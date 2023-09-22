Al Nassr gol düellosunu Ronaldo ve Talisca ile kazandı Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti.

AA & Ensonhaber Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Nassr, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı. Ronaldo ve Talisca'dan 2'şer gol Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 52'de Cristiano Ronaldo ile 17 ve 45'te Anderson Talisca attı. Al Ahli'nin sayılarını 30 ve 87'de Franck Kessie ile 50'de penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti. Bu sezon beşinci galibiyetini elde eden Al Nassr, puanını 15'e yükselti. Al Ahli'nin puanı ise 15'te kaldı.

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