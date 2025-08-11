Abone ol: Google News

Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya kaybetti

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2 golüne rağmen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, hazırlık maçında İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya 3-2 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 09:11
İspanya 2. Lig ekibi Almeria ile Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus yönetimindeki Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Almeria'nın Akdeniz Oyunları Stadı'nda oynanan karşılaşmada, İspanyol ekip 6. dakikada Sergio Arribas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

RONALDO İKİ GOL BİRDEN ATTI

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 17. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve 39. dakikadaki penaltı golüyle de 2-1 öne geçti.

ALMEIRA GALİP GELDİ

Maçın kalan bölümünde kontrolü ele geçiren Almeria, Adrian Embarba Blazquez'in 43 ve 61. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 3-2 kazandı.

