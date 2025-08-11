Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya kaybetti

İspanya 2. Lig ekibi Almeria ile Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus yönetimindeki Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Almeria'nın Akdeniz Oyunları Stadı'nda oynanan karşılaşmada, İspanyol ekip 6. dakikada Sergio Arribas'ın golüyle 1-0 öne geçti.
RONALDO İKİ GOL BİRDEN ATTI
Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 17. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve 39. dakikadaki penaltı golüyle de 2-1 öne geçti.
ALMEIRA GALİP GELDİ
Maçın kalan bölümünde kontrolü ele geçiren Almeria, Adrian Embarba Blazquez'in 43 ve 61. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 3-2 kazandı.