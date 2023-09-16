Al Nassr kazandı, Anderson Talisca harika gol attı Al Nassr'ın Al Read'i 3-1 mağlup ettiği maçta Anderson Talisca, uzaklardan şık bir gol atarak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

ensonhaber.com Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Igor Jovicevic yönetimindeki Al Raed ile Luis Castro'nun ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi. King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Al Nassr, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Al Nassr, 3 golle kazandı Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sadio Mane, 49. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Raed'in golü 89. dakikada Mohamed Fouzair'dan (penaltı) geldi. Ev sahibinde Bander Whaeshi, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Talisca, uzaklardan şık gol attı Maçın 49. dakikasında ikinci yarının başında oyuna giren Brezilya'lı yıldız Anderson Talisca ceza sahası dışında topu sol ayağına aldı, kaleyi görüp müthiş bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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