Al Nassr, son dakikada iki puanı bıraktı
ensonhaber.com

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Al Nassr ile Abha kozlarını paylaştı.

Al Awal Park at King Saud Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Al Nassr'ın golleri 3. dakikada Otavio, 28 dakikada Anderson Talisca'dan gelirken, Abha'nın golleri 36. dakikada penaltı vuruşuyla Saad Bguir ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi'den geldi.

Ronaldo, bu maçı boş geçti

Arka arkaya 6 lig maçında gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada gol atamadı. Bu sonuçla birlikte Al Nassr 19, Abha 7 puana yükseldi.

Al Nassr, ligin önümüzdeki haftasında sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Abha ise deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak.

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