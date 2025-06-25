Al Nassr, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

Dünyaca ünlü yıldız Cristino Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdi.
Eylül 2024'te göreve gelen Pioli, Pro Lig'i 70 puanla 3. sırada tamamladı.
Al Nassr, Pioli yönetiminde AFC Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynadı.
"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Pioli ve ekibine teşekkür ediyoruz.
44 MAÇA ÇIKTI
Suudi Arabistan ekibinin başında 44 maça çıkan Pioli, 28 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.