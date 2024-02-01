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Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru

Al-Nassr'dan Messi'li Inter Miami'ye gol yağmuru Messi'nin de forma giydiği Inter Miami, hazırlık maçında karşılaştığı Al-Nassr'a 6-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.