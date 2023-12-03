Al Nassr'ı deviren Al Hilal oyuncularına 100 bin euro prim! Al Nassr'ı 3-0 yendikten sonra Al Hilal futbolcuları soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda oyuncuların yanına giden kulüp başkanı ise oyuncuların prim isteğini kırmayarak 100 biner euro bonus verdi. Alınan bu kararın ardından yıldız isimlerin görüntüsü gündem yarattı.

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ensonhaber.com

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile Luis Castro yönetimindeki Al Nassr karşı karşıya gelmişti.

King Fahd Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazanarak liderliğini sürdürmüştü.

Al Hilal, üç golle kazandı

Al Hilal'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 90. ve 90+2. dakikalarda Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Al Hilal'de Ali Al-Bulayhi 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

100 biner euro prim aldılar

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr karşısında alınan üç puanın ardından Al Hilal futbolcuları soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

Maç sonunda futbolcuların yanına giden kulüp başkanı Abdul Rahman bin Musaid, galibiyet sonrasında yıldız isimlerin prim isteğine kayıtsız kalmadı ve 100 biner euro prim vermeyi kabul etti.

Başkanın bu kararının ardından ise soyunma odasında futbolcular, büyük bir coşku yaşadı. Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.