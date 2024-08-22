Cristiano Ronaldo'dan muhteşem gol: Havada asılı kaldı Al Nassr'ın Al Raed'i konuk ettiği maçta Cristiano Ronaldo, harika bir kafa golüne imza attı. Açtığı YouTube kanalıyla gündem olan yıldız isim, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla beğenileri yopladı.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı.

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, evinde Al Raed’i ağırladı.

Riyad’daki Al Awwal Stadyumu’nda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Ronaldo harika bir gole imza attı.

(Görüntüler SSport'tan alınmıştır.)

HAVADA ASILI KALDI

Maçın 34. dakikasında, Sadio Mane’nin sol kanattan yaptığı ortaya inanılmaz bir yükselişle kafa vuruşu yapan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Ancak, Al Nassr’ın sevinci uzun sürmedi. 49. dakikada Mohamed Fouzair’in penaltı golüyle Al Raed skoru eşitledi.

Maç, bu gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr deplasmanda Al Fayha'ya konuk olurken, Al Raed sahasında Al-Qadsiah'ı ağırlayacak.

YOUTUBER OLMUŞTU

Cristiano Ronaldo'nun 21 Ağustos Çarşamba günü açtığı YouTube hesabı kısa sürede 22 milyon aboneye ulaştı ve yükselmeye de devam ediyor.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cristiano, YouTube kanalı açtığını bir video ile duyurdu.

Öte yandan kanalı kısa sürede dünyanın en çok takipçisi olan YouTube kanalları arasına giren Ronaldo, 1 milyon aboneye özel gönderilen gold plaketi de ailesiyle paylaştı.