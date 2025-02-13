Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Qadsiah'a yenildi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile Jose Miguel Michel yönetimindeki Al Qadsiah karşı karşıya geldi.
Al Shabab Club Stadyumu'nda oynanan müsabaka 5 gole sahne oldu. Kritik maç konuk takım Al Qadsiah'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İLK YARI BERABERLİKLE TAMAMLANDI
Al Shabab, 16. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Al Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.
AL SHABAB, ÖNE GEÇTİ
Al Shabab, Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti.
AUBAMEYANG, KIRMIZI GÖRDÜ
Al Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
AL QADSIAH, GERİ DÖNÜP MAÇI KAZANDI
Konuk ekip Al Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu.
Al Qadsiah, 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.
7 LİG MAÇINDA 4 YENİLGİ ALDI
Fatih Terim, Suudi takımında 7. lig maçına çıkarken sahadan 4. kez mağlubiyetle ayrıldı.
Terim'in yönetimindeki Al Shabab'ın 3 de galibiyeti bulunuyor.
AL SHABAB, 32 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Al Shabab, 32 puanda kaldı. Al Qadsiah, 44 puana yükseldi.
Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında Al Taawon ile deplasmanda karşılaşacak. Al-Qadsiah, gelecek hafta sahasında Akhdoud'u ağırlayacak.
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