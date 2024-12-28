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Haber Merkezi

Fatih Terim'in Suudi Arabistan serüveni başladı.

5 aylık sözleşmeyi yapay zekanın hazırladığı videoyla duyuran Al-Shabab, "Merhaba İmparator" paylaşımı yaptı.

Körfez ekibinden 1 milyon 750 bin dolar kazanacak Türk çalıştırıcı, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.

"BENDEN DAHA GENÇ GÖRÜNÜYORSUN"

Terim, kampta takımın sahibi Muhammed Al-Munjim tarafından samimi bir şekilde karşılandı.

Al-Munjim, Fatih Terim'e "Benden daha genç görünüyorsun" diyerek gülümsetti. Bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.

RAKİP HOCALAR TANIDIK

Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin'e teknik ekibinde yer verecek Terim, Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi teknik direktörlere rakip olacak.

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta.

İLK MAÇI 6 OCAK'TA

Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak 71 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.

2000 - 2001'de Fiorentina ve Milan'da İtalya deneyimi yaşayan Terim, geçen sezon Yunan devi Panathinaikos'u çalıştırdı.

Türk futbolundaki tek UEFA Kupası zaferinin mimarı, Süper Lig'de kazandığı 8 şampiyonlukla rekorun sahibi.