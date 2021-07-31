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    Alaba, Real Madrid'de servet kazanacak

    Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan Avusturyalı futbolcu David Alaba yıllık garanti 19,5 milyon euro kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 09:12
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    Alaba, Real Madrid'de servet kazanacak

    Real Madrid'in dünyaca ünlü yeni transferi David Alaba'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor.

    Alman basınından Der Spiegel'de yer alan habere göre, İspanyol devi yıldız futbolcuya 5 sezonda 115 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak.

    Haberde yıllık garanti ücreti 19,5 milyon euro olan Alaba'nın ailesine 6 milyon euro ödeme yapıldığı iddia edildi.

    Alaba, Real Madrid de servet kazanacak #1

     

    TOPLAMDA 145 MİLYON EURO

    Bonservis bedeli ödemediği 29 yaşındaki futbolcuya 17,7 milyon euro imza parası veren Real Madrid, menajer işlemleri için de 5,2 milyon euro ödeme yaptı.

    Tüm bu harcamalara bakıldığında David Alaba'nın İspanyol kulübüne toplam maliyeti 145 milyon euroyu buluyor.

    Alaba, Real Madrid de servet kazanacak #2

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