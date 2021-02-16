Alan Shearer: Ozan tek başına savunmayı düzeltemez

İngiliz eski futbolcu Alan Shearer, Liverpool'un Ozan Kabak tercihini değerlendirdi.

Ozan Kabak'ın Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçın yankıları devam ederken, Premier Lig tarihinin en golcü futbolcusu unvanını hala elinde bulunduran efsane forvet Alan Shearer'den, milli futbolcumuzla ilgili bir açıklama geldi.

"TEK BAŞINA BUNU YAPAMAZSINIZ"

Shearer, ''Defansif olarak bakıyorum, o bölgeye futbolcu bulmak için her yeri aradılar. Ardından genç yıldız Ozan Kabak'ı o bölgeye koydular ve ondan savunmayı düzeltmesini beklediler. Ozan'dan bir anda gelip savunma problemlerini çözmesini istemek büyük bir istek. Tek başına bunu yapamazsınız.'' sözlerini kullandı.

"BENCE M.CITY ŞAMPİYON OLACAK"

Liverpool'un durumunu da değerlendiren efsane futbolcu, ''Bence şampiyon Manchester City olacak. Chelsea ve Leicester'ı da beğeniyorum, ilk 4 içinde olabilirler. Manchester United ve Liverpool ise ilk 4 sıra için mücadele eder ama sanki Liverpool'un yarış dışı kalacağını düşünüyorum.'' dedi.