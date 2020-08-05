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    Alaves takımın başına Pablo Machin'i getirdi

    La Liga ekibi Alaves, teknik direktörlük görevi için Pablo Machin ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 15:46
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    Alaves takımın başına Pablo Machin'i getirdi

    Alaves Kulübü, teknik direktör arayışını sona erdirdi. İspanyol kulübü, teknik direktörlük görevi için Pablo Machin ile anlaştıklarını duyurdu.

    İSPANYA'YI YAKINDAN TANIYOR

    Machin, daha önce ülkesinin Numancia, Girona, Sevilla ve Espanyol takımlarını çalıştırmıştı.

    Geçen sezon Asier Garitano yönetiminde lige başlayan Alaves, daha sonra takımın başına geçici teknik direktör olarak Juan Muniz'i getirmişti. La Liga'da geçen sezon 39 puan toplayan Alaves, 16. sırayı almıştı.

    Alaves takımın başına Pablo Machin'i getirdi #1

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