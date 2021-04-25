Aleksander Ceferin: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

Aleksander Ceferin: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen 12 takıma ceza verileceğini duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen ancak geri adam atın 12 takım hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ"

Aleksander Ceferin, 12 kulübe ceza vereceklerini açıklarken; "Herkes yaptığının cezasını çekecek. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Önümüzdeki günlerde, vereceğimiz cezaları göreceksiniz." dedi.





"HERKES YAPTIKLARIYLA SORUMLU OLACAK"

Açıklamalarına devam eden Ceferin "Benim için bu olayda Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın ayrı yeri var. İlk önce bu işten vazgeçtiler ve hata yaptıklarını kabul ettiler. Hata yaptığında 'Hatalıydım' diyebilecek kadar erdemli olmalısın. İngiliz ekiplerinden sonra Atletico Madrid, Milan ve Inter de dünyanın düz olduğunu kabul etti. Ancak Juventus, Real Madrid ve Barcelona hala Süper Lig peşinde hayaller kuruyor. Herkes yaptıklarıyla sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.





Ceferin ayrıca "Verilecek cezanın türüyle ilgili konuşmak için erken. Disiplin süreci demek istemiyorum ama herkesin farklı bir şekilde sorumlu tutulması gerektiği açık olmalı. Disiplin mi? Yürütme komitesinin kararı mı? Göreceğiz." diye konuştu.