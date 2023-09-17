Aleksander Mitrovic: Al Hilal burada, Avrupa'daki Real Madrid'e benziyor Fulham'dan Al Hilal'e transfer olan Aleksander Mitrovic, "Al Hilal'den teklif aldığımda bu konuyu ailemle konuştum. Reddetmek imkansızdı" dedi.

ensonhaber.com

Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan takımları birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Bu futbolcular arasında da Aleksander Mitrovic yer aldı.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Sırp forveti Premier Lig ekibi Fulham'dan 52.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Mavi-beyazlı ekipten senelik 20 milyon euro maaş alacak olan Mitrovic, yeni kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İngiltere'ye karşı bir özlemim yok"

29 yaşındaki golcü, "Suudi Arabistan'da mutlu musun yoksa Premier Lig'i özlüyor musun?" şeklinde gelen soruya, şu yanıtı verdi:

Al Hilal'den teklif aldığımda bu konuyu ailemle konuştum. Reddetmek imkansızdı. İngiltere'ye karşı bir özlemim yok. Orada uzun yıllar oynadım.

"Al Hilal burada, Avrupa'daki Real Madrid'e benziyor"

Mitrovic sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonunda üst düzey bir kulübe geldiğim için mutluyum. Al Hilal burada, Avrupa'daki Real Madrid'e benziyor.

"Şampiyona henüz Premier Lig seviyesinde değil"

Sırp futbolcu, "Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı ligin seviyesi için ne düşünüyorsun?" sorusuna, şu cevabı verdi: