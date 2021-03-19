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    Alessandro Arlotti üniversite için futbolu bıraktı

    Alessandro Arlotti üniversite için futbolu bıraktı

    Fransa'nın Monaco takımında oynayan Alessandro Arlotti, Harvard Üniversitesi'ni kazanmasının ardından futbolu bıraktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 16:21
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    İtalya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olan Alessandro Arlotti, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

    18 yaşındaki genç İtalyan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki prestijli Harvard Üniversitesi'ne katılmak için profesyonel futbol kariyerini askıya aldı.

    Alessandro Arlotti üniversite için futbolu bıraktı #1

    "BİRÇOK KİŞİ BANA KATILMIYOR"

    Verdiği kararı anlatan Arlotti, "Bana etraflıca düşünmemi, bu seçimi yapmamam gerektiğini söyleyen birçok kişiden çok sayıda mesaj aldım. Takım arkadaşlarımın, koçların yanı sıra Instagram'da bana çok fazla mesaj gönderen tanımadığım kişiler var. Bana katılmadıklarını söylüyorlar ancak onlara bunu açıklamaya çalışıyorum." dedi.

    Alessandro Arlotti üniversite için futbolu bıraktı #2

    İKİ YIL İÇİNDE KARARINI VERECEK

    "Böyle bir fırsatı kaçıramazdım" diyen Alessandro Arlotti, ekonomi alanına eğilimli olmasına rağmen uzmanlaşacağı dalı henüz belirlemediğini söyledi; "Aklımda bir şey yok, Harvard'da ilk iki yıl oldukça genel olduğu için ancak bu iki yılın yolumu bulmama yardımcı olacağından eminim."

    Futbola üniversite takımında devam edeceğini belirten Arlotti, hayalinin bir kez daha Avrupa'da top koşturmak olduğunu söyledi.

    Alessandro Arlotti üniversite için futbolu bıraktı #3

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